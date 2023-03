Udinese, problemi per Bijol: il difensore esce infortunato dopo mezz’ora di Slovenia-San Marino

L’Udinese rischia di non dormire sonni tranquilli in questa sosta per le Qualificazioni ai prossimi Europei del 2024. Nella partita fra Slovenia e San Marino si è fermato il difensore bianconero Jaka Bijol, vittima di un problema al collo che lo ha costretto ad uscire quando era trascorsa da pochissimo la prima mezzora di gara. Andrea Sottil e tutto lo staff tecnico e medico dell’Udinese attendono sviluppi dalla Slovenia per capire se il difensore che, tanto bene sta facendo in questa prima stagione in Italia, potrà essere disponibile per il match contro il Bologna. Nelle prossime ore sarà sottoposto a visite e ad esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio.