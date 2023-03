Probabili formazioni Italia-Ucraina Under 21: amichevole 2023

Le probabili formazioni di Italia-Ucraina Under 21, match amichevole, l’ultimo prima dell’Europeo. Dopo l’impegno con la Serbia, gli azzurrini cercano buone risposte e buone indicazioni, specialmente dai debuttanti che sono cinque: i difensori Diego Coppola e Niccolò Pierozzi, i centrocampisti Bruno Zapelli e Giovanni Fabbian e l’attaccante Tommaso Baldanzi. La squadra è rientrata in Italia nella mattinata di sabato 25 – dopo l’amichevole di Backa Topola – e lo ha fatto a Reggio Calabria, dove è in programma il test con gli ucraini. Si gioca lunedì 27 marzo alle 20:00 e Nicolato cerca una vittoria importante sul piano del morale ma anche del gioco.

Le probabili formazioni

Italia Under 21 (3-5-1-1): Caprile; Lovato, Okoli, Pirola; Bellanova, Casadei, Ricci, Bove, Udogie; Baldanzi; Colombo

Ballottaggi: Colombo 55% – Mulattieri 45%

Indisponibili: Miretti

Squalificati: –