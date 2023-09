Tuttosport: Investcorp pronta a pagare 1,3 miliardi a Zhang per l’Inter

Secondo quanto riportato da Tuttosport, da alcune settimane sarebbe in corso la due diligence sui conti dell’Inter da parte del fondo di emanazione saudita che ha presentato la propria offerta Raine Group, banca d’affari statunitense. Investcorp, che ha fondi in Bahrain ma è molto vicina all’Arabia, sarebbe pronta ad accontentare le richieste di Zhang, che chiede 1.3 miliardi, bonus compresi. La cifra è la stessa pagata da RedBird per il Milan.