Tripudio Girona: 4-3 al fotofinish all’Atletico Madrid ed aggancio al Real in testa in classifica

Il sogno non finisce qui, anzi aumenta, si incrementa e prende ancora forma. Il mostro che doveva superare la favola Girona questa sera era immenso, forte e tanto difficile da oltrepassare: il Cholo dell’Atletico Madrid si è dovuto inchinare alla cenerentola che vuole diventare regina nella Liga di questa stagione. Finisce 4-3, con il gol che regala i tre punti ai padroni di casa firmato da Martin al 93esimo e che ha praticamente annientato la fantastica tripletta di Morata che aveva guidato i Colchoneros al pareggio quasi fino a fine a partita.

Parte subito forte il Girona: al quarto la formazione di casa è già in vantaggio con la conclusione meravigliosa di Valery sulla quale Oblak non può nulla. L’Atletico però non demorde e reagisce subito. Dopo dieci minuti, al 14esimo è Alvaro Morata a ristabilire il pari con il suo solito gol da antilope dell’area di rigore. Ancor Girona però sul finire di primo tempo: al 21′ Savio raccoglie una palla vagante in area e senza pensarci calcia al volo e batte Oblak. Al 39esimo i padroni di casa tentano la fuga con la rete del 3-1 realizzata da Blind cardine della difesa che sta entusiasmando in Spagna.

L’Altetico, però, storicamente, si è sempre contraddistinto per la garra e per la voglia di non mollare mai: ed è per questo che sul finale di tempo ancora Morata realizzata il 3-2 che rimanda ogni verdetto al secondo tempo. In avvio della seconda frazione, infatti, è sempre Morata che timbra e fa 3-3, facendo vivere i secondi 45 minuti in modo intenso e bello. Quando tutto sembra finito, al 93esimo è Martin a togliere il coniglio dal cilindro: imbeccato da un lancio perfetto di Portu, il centrocampista spangolo rimane freddo e mette dentro il 4-3 che significa altra, ennesima, vittoria da sogno per il Girona e che in termini di classifica singificano 48: 48 come i punti che valgono la testa in classific congiunta con il Real Madrid.