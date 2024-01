Roma-Cremonese, Stroppa: “Non arrivati all’Olimpico per difendere. Peccato per il risultato”

“Per come sono andati gli episodi ci sta la sconfitta. La Roma ha messo gli assi nel secondo tempo e ci ha messo in difficoltà, ma la squadra ha risposto bene. Non eravamo venuti qui per difendere, nella gestione della palla sappiamo fare molto meglio. Le situazioni migliori della Roma le abbiamo regalate noi, ma la nostra prestazione è andata in crescendo. Peccato per il risultato, ci stavano facendo l’acquolina giusta. Dispiace per il rigore, il primo gol è arrivato da un errore nostro. Bisogna migliorare alcuni aspetti. I numeri sono buoni, ma possono essere migliorabili“. Così il tecnico della Cremonese, Giovanni Stroppa, ai microfoni di Mediaset ha commentato la sconfitta per 2-1 subita in Coppa Italia contro la Roma.