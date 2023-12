Triestina-Padova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Triestina-Padova, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Scontro ad altissima classifica con il Mantova che potrebbe approfittarne. Si sfidano infatti la seconda e la terza forza del Girone A di Lega Pro. L’obiettivo di entrambe le squadre è quello di vincere, staccare l’altra e gettarsi alla rincorsa del Mantova che al momento non sta sbagliando un colpo. Si parte alle 20.45 di venerdì 22 dicembre con Sky Sport 252, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go.