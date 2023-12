Mondiale per Club 2023: Manchester City campione del mondo, 4-0 al Fluminense in finale

Il Manchester City domina la finale del Mondiale per Club 2023 e si laurea campione del mondo: sconfitto il Fluminense con il punteggio di 4-0. A Riyadh tutto facile per la squadra di Guardiola, che apre le danze dopo soli 40 secondi con Alvarez e poi completa l’opera grazie ad un ispirato Foden. Dopo il Triplete (Premier, Champions e Coppa), i Citizens si aggiudicano anche il titolo di campione del mondo per club Fifa in Arabia Saudita.

CRONACA – Pronti, partenza, via e Manchester City subito in vantaggio. La sblocca dopo appena 40 secondi Julian Alvarez, più lesto di tutti ad avventarsi sulla palla – dopo che il tiro di Aké si era schiantato sul palo – e a depositarla in porta. La squadra di Guardiola decide così di lasciare la palla agli avversari, pressandoli alti e spingendoli all’errore. Il Fluminense riesce sempre a cavarsela, trovando anche ottime linee di passaggio ma nonostante l’alta percentuale di possesso palla non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Ederson.

Al 27′ è dunque ancora il Manchester City a trovare la via del gol: Foden viene servito perfettamente da Rodri e il suo cross viene deviato da Nino, che deposita involontariamente la palla alle spalle di Fabio. Si tratta di un duro colpo per i ragazzi di Diniz, che abbassano notevolmente il baricentro e subiscono le offensive avversarie. L’unica vera chance capita a Jhon Arias, che stacca di testa sul corner battuto da Marcelo e chiama Ederson a un salvataggio prodigioso. Le due squadre tornano dunque negli spogliatoi sul punteggio di 2-0.

Poche emozioni nella ripresa, dove il City ci prova subito con Foden, che trova le mani di Fabio, ma poi si accontenta di gestire il proprio vantaggio. Il Fluminense prova ad affidarsi a forze fresche dalla panchina, tra cui l’eroe della Copa Libertadores John Kennedy, ma il copione non accenna a cambiare. Il colpo del ko arriva quindi al minuto 72 e porta la firma di Phil Foden, che in estirada sul cross di Julian Alvarez fa 3-0 e “mette l’ombrellino nel long drink”. A 2′ dal novantesimo c’è tempo anche per il poker, che porta la firma di uno scatenato Alvarez. Il Manchester City completa dunque nel migliore dei modi una stagione da sogno e, dopo il Triplete, arriva anche il Mondiale per Club.