Tre italiane nelle tre finali europee: stagione da incorniciare per il calcio italiano

Dalla mancata qualificazione ai Mondiali a tre squadre italiane in altrettante finali europee. Il calcio italiano si prende la sua rivincita e si gode una serata di festa, indimenticabile. Oltre all’Inter, che pochi giorni fa si era garantita un posto a Istanbul, hanno esultato anche Roma e Fiorentina, rispettivamente impegnate a Budapest e Braga. Una stagione da incorniciare per il calcio italiano, che potrà vantare il 50% delle squadre presenti nelle finali europee e sogna di sollevare più titoli possibili.

Se l’Inter sembra avere poche chance contro il Manchester City, anche se nella partita secca può accadere di tutto, diverso il discorso per Roma e Fiorentina, attese da un impegno complicato ma pronte a giocarsi le loro carte. A prescindere da come andrà, ciò che conta è essere arrivati a questo punto e ripartire proprio da qui per confermarsi in futuro. Menzione speciale, infine, per Milan e Juventus, uscite di scena in semifinale ma comunque da applausi per essere giunte tra le migliori 4 delle rispettive competizioni.