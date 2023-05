Siviglia-Juventus, la resa di Allegri: “Più di così non si poteva fare, abbiamo fatto una buona partita”

“Quando giochi queste partite talmente importanti in cui i dettagli fanno la differenza è un attimo passare da far gol a prenderlo. E’ stata fatta una buna partita, sono passaggi che una squadra deve fare. E’ stata una gara maschia, con tanti contrasti, anche una bella partita. Abbiamo pagato sul secondo gol, potevamo farlo noi prima del 2-1, abbiamo anche sbagliato qualche situazione sull’1-0. E’ stata una partita equilibrata, alla fine sono stati più bravi loro”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia. “Dispiace non essere andati in finale, i ragazzi lo meritavano, in una annata del genere le energie da mettere dentro la partita sono molteplici – ha proseguito – Più di questo stasera i ragazzi non potevano dare, hanno fatto una bella partita, sicuramente l’anno prossimo avranno più partite internazionali e miglioreranno nei dettagli, ma questo fa parte del gioco”. “E’ una annata difficile, nessuno nasce imparato, in certe situazioni abbiamo pagato. Ora recuperiamo energie, da sabato bisogna rimettere la testa sul campionato, noi comunque sul campo dobbiamo arrivare secondi”, ha concluso.