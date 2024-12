Terribile notizia nel mondo del calcio, un calciatore è morto in seguito a un’aggressione subita da un suo collega.

Sarebbe bello poter raccontare solo storie romantiche, a lieto fine o bei momenti di calcio. Ci andrebbe bene anche parlare di rivalità storiche tra tifoserie, di partite sporche e con gli animi accesi e tutto ciò che rende comunque il calcio uno sport così passionale. Ma quando poi bisogna parlare di un ragazzo assassinato da un suo collega, diventa tutto così complicato.

Questa storia terribile arriva dall’Inghilterra, più precisamente dalla contea di Lincolnshire, lì dove James Hitchcock, portiere del Barton Town FC, squadra che milita nella Northern Counties East Football League, è stato ucciso.

Morte James Hitchcock, accusato di omicidio Mckenzie Dicicco

I fatti risalgono alla scorsa domenica sera, quando James Hitchcock avrebbe avuto un alterco violento nella stazione ferroviaria di York con Mckenzie Dicicco, attaccante di 21 anni con diverse esperienze nei campionati dilettantistici del calcio inglese. La British Transport Police ha confermato l’arresto del ragazzo con l’accusa di omicidio e rissa.

James Hitchcock, ragazzo di 28 anni e padre di un bambino, è morto nella giornata di mercoledì, dopo tre giorni di agonia, a causa delle ferite alla testa riportate in seguito alla terribile aggressione.

Dicicco è già comparsa di fronte al tribunale dei magistrati di York, ma l’udienza preliminare si è tenuta oggi al tribunale per la corona di Leeds, essendo un omicidio. In caso di omicidi, infatti, solo i giudici del tribunale per la corona o dell’Alta Corte hanno l’autorità di concedere la libertà provvisoria.

Il Barton Town FC, club di Hitchcock, nel comunicare la scomparsa del suo portiere, ha annunciato anche il rinvio di tutte le partite che si sarebbero dovute tenere nel weekend in segno di rispetto. Anche le sue due squadre passate il Scarborough Athletic FC e il Bridlington Town FC hanno mostrato vicinanza e solidarietà a famiglia e amici del 28enne.