Nuovo capitolo della sfida Conegliano-Milano: è derby italiano nella semifinale del Mondiale per Club 2024 di volley femminile. Nel 2024 le due formazioni italiane si sono già scontrate tre volte: nelle finali di Coppa Italia a febbraio, di Champions League a maggio e di Supercoppa a settembre: tutte partite vinte dalla corazzata veneta al tie-break. Le ragazze di coach Stefano Lavarini, arrivato in questa stagione a sostituire Marco Gaspari in panchina, vanno quindi a caccia di vendetta.

Servirà però una prestazione pressoché perfetta per mettere in difficoltà le pantere di Daniele Santarelli, ancora imbattute in stagione e arrivate nel ruolo di favorite anche in questo torneo. Si preannuncia dunque grande battaglia nel derby italiano di questa rassegna iridata, in programma alle ore 12.30 italiane di sabato 21 dicembre al Huanglong Sports Center di Hangzhou, in Cina. Le due squadre si conoscono e sanno bene come giocare le finali, anche se arrivano a questa sfida in modo diverso.

MONDIALE PER CLUB: PARTECIPANTI, FORMULA E TV

IL PERCORSO DI CONEGLIANO E MILANO

La Prosecco Doc Imoco Conegliano ha vinto la Pool B grazie alle nette vittorie per 3-0 rifilate, nell’ordine, alle brasiliane del Dentil Praia Clube, alle vietnamite del Ninh Binh ed alle giapponesi del Kawasaki. La Mint Vero Volley Milano, invece, è approdata alle semifinali in quanto seconda classificata della Pool A. Le meneghine, dopo la bella vittoria all’esordi

o contro le campionesse sudamericane del Gerdau Minas (3-0), sono crollate contro le cinesi del Tianjin (0-3), per poi riscattarsi contro lo Zamalek nell’ultimo match del girone (3-0).

Conegliano ha vinto e convinto in tutti i match. Coach Daniele Santarelli ha fatto ampio turnover per preservare le energie senza però perdere alcunché in termini di risultato. La squadra veneta ha mostrato ben pochi punti deboli in questa stagione, nonostante diverse nuove giocatrici. Si tratta però di atlete di altissimo spessore, come la brasiliana Gabi e la cinese Zhu (molto acclamata dal suo pubblico nel torneo), che si sono subito integrate. Wolosz e compagne vogliono proseguire la marcia, anche per tenere vivo il sogno di completare l’en-plein di trofei stagionali.

Milano, invece, ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici che ne hanno inevitabilmente condizionato le prestazioni. Elena Pietrini (operata alla spalla), Paola Egonu (operata al naso) ed Alessia Orro (fermata dal riacutizzarsi del dolore al ginocchio). Tutte e tre sono tornate a disposizione di Stefano Lavarini, che ha cambiato un po’ il sestetto titolare nell’ultimo match contro lo Zamalek. Orro e compagne dovranno limitare gli errori (che sono stati decisivi in negativo contro la compagine cinese) per contrastare la corazzata veneta.

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Foto Duilio Della Libera/IPA Sport

PROGRAMMA SEMIFINALI: ORARI, TV E STREAMING

Le semifinali del Mondiale per Club 2024 di volley femminile, oltre al derby italiano, vedranno andare in scena anche Tianjin-Dentil. Le padrone di casa del Tianjin Bohai Bank, infatti, hanno vinto la Pool A con 9 punti, davanti a Milano (6 punti). Le brasiliane del Dentil Praia Clube hanno chiuso al secondo posto della Pool B con 6 punti complessivi. Eliminate, invece, le brasiliane del Gerdau Minas (3 punti, terza nel girone A), le egiziane dello Zamalek Sporting Club (0 punti, quarta nel girone A), le giapponesi del NEC Red Rockets Kawasaki (3 punti, terze nella Pool B) e le vietnamite del LP Bank Ninh Binh (0 punti, quarte nella Pool B).

Le semifinali saranno visibili in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Inoltre, la partita tra Conegliano e Milano sarà trasmessa anche su Dazn. Ecco il programma dettagliato con gli orari italiani.

SABATO 21 DICEMBRE – SEMIFINALI

8.00 Tianjin Bohai Bank vs Dentil Praia Clube – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

12.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta volleyballworld.tv