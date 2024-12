Merito, ma anche promozione sportiva ed efficienza. Sono i criteri alla base dell’assegnazione delle risorse 2025 agli organismi sportivi italiani, deliberata oggi dal Cda di Sport e Salute S.p.A.. Quest’anno, ai 280 milioni previsti come contribuzione ordinaria, si aggiungono le risorse derivanti dalle entrate fiscali per un totale di 343,7 milioni di euro, 15 dei quali destinati a progetti per la pratica sportiva, mentre altri 1,5 milioni andranno a progetti di efficientamento gestionale. Crescita del 15% dei contributi 2025 per tennis e padel (14 milioni), ginnastica (10 mln), vela (6.5 mln), tennistavolo (3.5 mln), triathlon (3.2 mln), biliardo (1 mln) e kombat sports (716.000). Sale anche il nuoto (16,8 mln, +13.91%), come canoa kayak (5.3 mln, +12.46%), taekwondo (5.2 mln, +11.42%), pentathlon moderno (4.9 mln, +9.48%), scherma (10.1 mln, +8.80%). In leggero aumento il volley (17 mln, +3,40%) con la Fipav che si conferma la seconda federazione con più contributi alle spalle della Figc che scende dell’1,72% (35,2 mln). Lieve flessione per atletica (14,8 mln, -1,72%), ciclismo (9,6 mln, -1,72%) e sport invernali (12,5 mln, -0,92%). A scendere nelle quote dei contributi anche canottaggio, sport equestri, pugilato, baseball, pesi, motociclismo, tiro con l’arco, pesca sportiva, tiro a segno, bocce, oltre a sci Nautico, handball, hockey, motonautica, badminton, danza sportiva, squash e discipline armi sportive.

I CRITERI

Novità nei criteri di assegnazione dei contributi con l’introduzione della valutazione della sostenibilità nel merito sportivo. Il modello – che non segue più lo schema introdotto nel 2022 – è così suddiviso: 50% per il merito sportivo di alto livello (-10%), 30% per la promozione sportiva e 20% per efficienza e sostenibilità (+10%). Da quest’anno la valutazione della performance tiene conto anche dei risultati ottenuti nelle discipline non olimpiche (con ad oggetto le tre discipline più rilevanti).

I CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI

1 FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio 35.235.956 (-1,72%)

2 FIPAV Federazione Italiana Pallavolo 17.080.283 (+3,40%)

3 FIN Federazione Italiana Nuoto 16.839.489 (+13,91%)

4 FIDAL Federazione Italiana Di Atletica Leggera 14.890.298 (-1,72%)

5 FITP Federazione Italiana Tennis e Padel 14.026.305 (+15,00%)

6 FISI Federazione Italiana Sport invernali 12.548.319 (-0,92%)

7 FIP Federazione Italiana Pallacanestro 10.384.752 (+1,83%)

8 FIS Federazione Italiana Scherma 10.128.052 (+8,80%)

9 FGI Federazione Ginnastica d’Italia 10.082.146 (+15,00%)

1 0 FCI Federazione Ciclistica Italiana 9.650.303 (-1,72%)

1 1 FIJLKAM Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali 8.137.860 (-1,72%)

1 2 FITAV Federazione Italiana Tiro a Volo 7.192.291 (+2,87%)

1 3 FISG Federazione Italiana Sport del Ghiaccio 6.983.352 (+0,42%)

1 4 FIV Federazione Italiana Vela 6.503.923 (+15,00%)

1 5 FIR Federazione Italiana Rugby 6.306.288 (+5,69%)

1 6 FIC Federazione Italiana Canottaggio 6.191.746 (-1,72%)

1 7 FISE Federazione Italiana Sport Equestri 5.514.691 (-1,72%)

1 8 FPI Federazione Pugilistica Italiana 5.436.573 (-1,72%)

1 9 FICK Federazione Italiana Canoa Kayak 5.328.387 (+12,46%)

20 FITA Federazione Italiana Taekwondo 5.217.058 (+11,42%)

21 FIBS Federazione Italiana Baseball Softball 5.038.302 (-1,41%)

22 FIPE Federazione Italiana Pesistica 4.936.971 (-0,74%)

23 FIPM Federazione Italiana Pentathlon Moderno 4.912.341 (+9,48%)

24 FMI Federazione Motociclistica Italiana 4.825.669 (-1,72%)

25 FITARCO Federazione Italiana Tiro con l’arco 4.808.859 (-1,72%)

26 FISR Federazione Italiana Sport rotellistici 4.706.247 (+4,74%)

27 FIG Federazione Italiana Golf 4.642.027 (+7,20%)

28 FIPSAS Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee 4.272.910 (-1,72%)

29 UITS Unione Italiana Tiro a Segno 4.067.312 (-0,91%)

30 FIB Federazione Italiana Bocce 3.584.528 (-1,72%)

31 FITeT Federazione Italiana Tennistavolo 3.561.171 (+15,00%)

32 FITri Federazione Italiana Triathlon 3.280.237 (+15,00%)

33 FISSW Federazione Italiana Sci nautico Wakeboard 3.053.599 (-1,72%)

34 FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball 3.007.535 (-1,72%)

35 FIH Federazione Italiana Hockey 2.912.231 (-1,72%)

36 FASI Federazione Arrampicata Sportiva Italiana 2.760.058 (+15,00%)

37 FIBa Federazione Italiana Badminton 2.493.733 (-7,62%)

38 FIDESM Federazione Italiana Danza Sportiva 2.373.154 (-1,72%)

39 FIM Federazione Italiana Motonautica 1.845.809 (-10,00%)

4 0 FIDASC Federazione Italiana Discipline e Armi Sportive da Caccia 1.553.638 (-1,72%)

4 1 FIGS Federazione Italiana Giuoco Squash 1.231.130 (-2,99%)

4 2 FISBB Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling 1.041.901 (+15,00%)

4 3 FK Federkombat 716.941 (+15,00%)

4 4 FIDAF Federazione Italiana Di American Football 291.468 (+40,00%)

4 5 FCrI Federazione Cricket Italiana 286.110 (+40,00%)