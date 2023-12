Totti: “Alla Roma manca continuità di risultati, penso che dipenda tutto dai calciatori”

Francesco Totti è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A con Rds in occasione del Festival di YouTube a Milano, toccando vari temi tra cui il momento che sta vivendo la Roma: “Ciò che sta mancando è la continuità di risultati. Quando non vinci sempre ci sono alti e bassi. Penso che dipenda tutto dai calciatori visto che in panchina c’è un grande allenatore. Mourinho? Mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui. Meglio Totti-Batistuta o Lukaku-Dybala? Avrei messo tutti e quattro insieme, anche se forse sarebbe stata una squadra piuttosto offensiva“.

Totti ha poi rivelato i suoi gol preferiti: “Su YouTube mi capita di rivederli. Il più bello? Non saprei. Credo che i migliori siano quello al volo al Genoa contro la Sampdoria e il pallonetto a Julio Cesar a Milano. Due reti del tutto diverse ma bellissime“. Infine, sul rapporto con Luciano Spalletti: “E’ stato bello rivederlo dopo tanti anni, ci siamo abbracciati. E’ uno dei migliori allenatori in Italia e può dare molto alla Nazionale: attendiamo con ansia Euro 2024“.