Next Gen Atp Finals Jeddah 2023: Stricker costretto al ritiro, Medjedovic resta imbattuto e vola in finale

Prosegue la settimana da sogno di Hamad Medjedovic, che supera anche Dominic Stricker e si qualifica per la finale delle Next Gen ATP Finals 2023 di Jeddah (Arabia Saudita). Dopo l’en plein nel girone, con tre vittorie su altrettanti incontri disputati, il talento serbo ha prolungato la sua striscia positiva sconfiggendo Stricker e staccando il pass per la finale.

Medjedovic ha dovuto faticare anche meno del previsto poiché sul punteggio di 4-3 2-1, dopo 35 minuti di gioco, l’elvetico è stato costretto al ritiro per infortunio. Sarà dunque il serbo a contendere il titolo ad Arthur Fils, primo favorito del torneo e vittorioso poco prima nel derby francese contro Van Assche. Si ferma per il secondo anno di fila in semifinale invece Stricker, che ora penserà a riposarsi, ricaricare le batterie e iniziare al meglio la nuova stagione.

IL REGOLAMENTO

PROGRAMMA E COPERTURA TV

I GIRONI

IL MONTEPREMI