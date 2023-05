Da Toronto a Napoli: Insigne in fermento per il terzo scudetto della storia degli azzurri

Lorenzo Insigne, seppur da lontano, da Toronto, non smette di pensare allo scudetto che arriverà per il Napoli. L’addio ai colori azzurri del Napoli nella scorsa estate non ha scalfito per nulla l’amore di Insigne verso il suo popolo che ora aspetta solo di festeggiare lo scudetto che potrebbe arrivare contro l’Udinese giovedì 4 maggio.

Insigne, in una storia sul suo profilo di Instagram, ha postato il suo rigore realizzato contro la Salernitana lo scorso anno in un roboante 4-1 contro il club amaranto. Chiaro gesto anche “polemico” nei confronti dei tifosi della Salernitana che hanno festeggiato dopo l’1-1 casalingo con gol di Dia che ha smorzato la festa napoletana. Nella storia Insigne poi fa vedere i dribbling ubriacanti di Kvaratskhelia, i gol di Osimhen di testa e anche il gol di Raspadori in casa della Juventus con la scritta finale “a un passo da T3“, riferendosi al terzo tricolore del club. Una testimonianza di affetto che dimostra, come anche da lontano, lo “Scugnizzo” sia costantemente vicino alla sua Napoli.