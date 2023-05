Integratori alimentari per palestra: perché sono importanti?

Di natura sintetica o estrattiva, gli integratori alimentari per palestra sono utili per migliorare le performance sportive, assicurare l’apporto di nutrienti essenziali (proteine, grassi, minerali, vitamine e carboidrati) e favorire il recupero adeguato dopo una sessione di workout. Questi prodotti agiscono direttamente sul metabolismo, contribuendo alla costruzione graduale della massa muscolare, del fisico e al miglioramento della resistenza. Le quantità vengono determinate dal tipo di preparazione atletica e stabilite da un preparatore sportivo o da un medico nutrizionista. Un dosaggio eccessivo potrebbe comportare un affaticamento a carico di alcuni organi vitali, come reni e fegato.

Integratori per palestra: alcune caratteristiche

Gli integratori palestra sono sempre più sofisticati e in costante evoluzione. Formulati per sportivi di qualsiasi livello e preparazione, consentono di raggiungere gli obiettivi in maniera immediata e in totale sicurezza. Ideali per chi pratica bodybuilding o sport di potenza, possono essere assunti da atleti anche non professionisti. Sono disponibili in diversi formati e forniscono energia e sostanze nutritive al fisico, favorendo il processo di ricostruzione muscolare, migliorando le performance e la capacità di resistenza. I più comuni integratori per la palestra sono a base di proteine del siero del latte, a rapido assorbimento.

Esistono, poi, gli integratori a lento rilascio caratterizzati da un’elevata presenza di caseina. Questi ultimi vengono impiegati dagli atleti per assicurare il rilascio continuo di proteine anche durante il sonno, in modo da assicurare un più rapido recupero dopo un allenamento intensivo.

Varie tipologie di integratori per palestra

Gli integratori alimentari per palestra sono, come già accennato, di tipo proteico e di tipo energetico. I primi servono per l’accrescimento della massa muscolare mentre i secondi per migliorare la resistenza. Essi sono in grado di trasmettere una grande quantità di energia al corpo, soprattutto quando è sotto sforzo, senza però innalzare pericolosamente i livelli di glucosio nel sangue. Ricchi di zuccheri e carboidrati semplici e composti, sono in genere distribuiti sul mercato sotto forma di polveri solubili, barrette aromatizzate, capsule e bibite. Bisogna sottolineare però che un consumo eccessivo potrebbe comportare un aumento di glucosio nella dieta alimentare.

Gli integratori di amminoacidi ramificati sono una categoria a metà tra i prodotti di natura proteica e quella energetica. Indispensabili per chi si sottopone regolarmente ad allenamenti di alto livello, garantiscono un’immediata fonte di energia in caso di forte stress muscolare o di carenze. I termogenici, a base di caffeina o comunque di sostanze eccitanti, favoriscono il metabolismo dei grassi. Essi consentono di raggiungere il peso forma prima di una competizione o di una gara.

L’arginina è un integratore per palestra molto in voga e serve per migliorare l’afflusso di sangue e di conseguenza le performance atletiche. La creatina, invece, aumenta la forza durante l’allenamento e la massa muscolare. Infine, citiamo gli integratori multivitaminici arricchiti con sali minerali, vitamine A, C ed E, i quali sono utili per colmare la carenza di micronutrienti causata dalla sudorazione. L’assunzione regolare contribuisce al miglioramento di tutti i processi svolti dall’organismo.