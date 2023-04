Probabili formazioni Juventus-Lecce: trentatreesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Juventus-Lecce, match della trentatreesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:00 di mercoledì 3 maggio. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Prima andiamo a scoprire le possibili mosse di formazione di Massimiliano Allegri e Marco Baroni per questa sfida.

JUVENTUS – Pronti Di Maria e Vlahovic, con Chiesa e Milik dalla panchina. Cuadrado e Kostic sulle fasce. Da valutare le condizioni di Moise Kean.

LECCE – Ceesay in vantaggio su Colombo, ma l’under 21 azzurro scalpita. Banda e Di Francesco completeranno il tridente, Strefezza squalificato. Nessun dubbio a centrocampo: Gonzalez, Hjulmand e Blin.

Le probabili formazioni di Juventus-Lecce

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic

Ballottaggi: Cuadrado 60% – De Sciglio 40%, Di Maria 55% – Chiesa 45%

Indisponibili: Kean, Di Maria (in dubbio)

Squalificati:-

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Banda, Ceesay, Di Francesco.

Ballottaggi: Gallo 65% – Pezzella 35%, Ceesay 60% – Colombo 40%

Indisponibili: Pongracic.

Squalificati: Strefezza