Tornano i Dubai Globe Soccer Awards, al via le votazioni. Il City fa incetta di nomination

Si assegnerà il prossimo 19 gennaio il titolo di Best Men’s Player ai Dubai Globe Soccer Awards. Sono 30 i candidati al titolo, con ben dieci giocatori del Manchester City. In lista poi ci sono Harry Kane, Jude Bellingham e Mohamed Salah, oltre a Leo Messi e Cristiano Ronaldo. La categoria di Best Women’s Player vede tra le 20 candidate la vincitrice della Coppa del Mondo spagnola Aitana Bonmati, già Pallone d’Oro, Sam Kerr del Chelsea e la tedesca Alexandra Popp. Tra i candidati per il miglior club femminile ci sono il Barcellona e il Chelsea e per quanto riguarda il Best Men’s Club, il City concorre al titolo con Napoli, Al Ahly, Al Ittihad e Fluminense.

Per il calcio italiano compaiono tra i talenti emergenti i vice campioni del mondo con la Under 20 Casadei (miglior giocatore del mondiale) e Baldanzi,. Nelle altre candidature nomine significative per tecnici (Ancelotti, De Zerbi, Spalletti, Simone Inzaghi, Pioli e Spugna), giocatori del nostro campionato (Osimhen, Kvaratskhelia, Lautaro e Barella), club (Inter, Napoli, Roma, anche al femminile), presidenti (De Laurentiis) e dirigenti (Giuntoli). La corsa al Premio Maradona, per il miglior marcatore nell’anno solare, è combattuta tra Haaland, Kane, Mbappé e CR7, separati da una manciata di gol a meno di sei settimane dalla fine del 2023.

Quest’anno ai Dubai Globe Soccer Awards compaiono due nuove categorie di premi, dedicati al Medio Oriente: Ronaldo è il capofila tra i 12 giocatori in lizza per il Middle East Player, mentre il Middle East Club annovera otto candidature. Le votazioni, si informa in una nota, sono aperte da oggi ai tifosi di tutto il mondo (vote.globesoccer.com). Le rose dei finalisti saranno poi votate dal 12 al 28 dicembre dai tifosi e dalla giuria ufficiale di Globe Soccer, composta da oltre 30 personaggi del calcio.