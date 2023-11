Tiro a segno, Finali Coppa del Mondo 2023: a Doha è argento per Monna nella pistola 10 metri

A Doha, in Qatar, sono partite questa mattina le Finali di Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno. L’Italia festeggia subito una medaglia d’argento nella pistola da 10 metri, dove Paolo Monna è riuscito a salire sul secondo gradino più alto del podio. L’azzurro ha chiuso la finale a otto con un punteggio di 240.0, arrendendosi soltanto al tedesco Robin Waltert con 243.3 La medaglia di bronzo è andata invece al lettone Emils Vasermanis con 220.3. In finale anche l’altro nostro rappresentante Federico Nilo Maldini, il quale ha concluso la gara in sesta piazza. Monna era riuscito a qualificarsi per l’atto finale della competizione dopo aver ottenuto il miglior punteggio nelle eliminatorie, con Maldini che invece era giunto settimo. Nella prova femminile, invece, nessun’italiana tramite ranking si era qualificata per questa tappa conclusiva di Coppa del Mondo che proseguirà domani conla carabina 10 metri. L’Italia schiera Danilo Dennis Sollazzo.