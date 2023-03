Torino, Vagnati: “Rinnovo Milinkovic-Savic? Siamo ai dettagli. Il futuro nostro è con Juric”

Il Torino potrà contare ancora sui piedi e sulle manone di Vanja Milinkovic-Savic. L’estremo portiere dei granata è prossimo al rinnovo di contratto, così come detto dal direttore dell’area tecnica Davide Vagnati. L’ex dirigente della Spal è stato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport attraverso i quali ha anche parlato del futuro del tecnico Ivan Juric.

Queste le parole di Vagnati: “Sul rinnovo di Milinkovic siamo in dirittura d’arrivo“. Su Juric: “Affrontare un argomento di questo tipo, in questo momento, è importante perché tutti dobbiamo programmare il nostro futuro. D’altra parte, noto tanto allarmismo eccessivo, perché il mister ha un altro anno di contratto. Siamo tranquilli: importante sarà finire bene questi due mesi, come dice sempre il mister, parallelamente sarà altrettanto importante programmare bene il futuro. Come ha detto il presidente Cairo, il futuro dovrà essere insieme a mister Juric“.