Fifa, nuovo accordo con Eca: sostegno alla nuova Coppa del Mondo per club e più benefit alle squadre

La Fifa ha raggiunto un nuovo accordo con l’Eca (European Club Association), firmato oggi in occasione dell’assemblea di quest’ultima a Budapest. I due presidenti, Gianni Infantino e Nasser Al-Khelaifi, hanno siglato l’accordo spiegandone anche le principali peculiarità. L’obiettivo è quello di garantire fino al 2030 il massimo equilibrio possibile tra competizioni per nazionali e competizioni per club, grande attenzione quindi al calendario internazionale e alla nuova Coppa del Mondo per club al via nel 2025 che vedrà coinvolte 12 squadre europee. Tra le altre competizioni all’orizzonte anche una partita annuale tra la vincitrice della Uefa Champions League e la vincitrice di uno spareggio intercontinentale e una Coppa del mondo per club femminile ancora da creare.

Importanti anche gli accordi economici per il Club Benefits Programme, il cui oggetto sono i compensi per i club che rilasciano i giocatori in occasione della Coppa del Mondo. L’attuale accordo da 209 milioni di dollari per i Mondiali 2018 e 2022 aumenterà fino a 355 per i Mondiali 2026 e 2030. “Una stretta collaborazione con Eca e con i club in tutto il mondo sarà essenziale per la riuscita dei nuovi eventi in programma – ha spiegato Infantino – Quello di oggi è un accordo molto importante, che garantisce stabilità a tutto il calcio.” Sulla stessa onda anche Al-Khelaifi: “Questo protocollo riconosce il ruolo centrale dei club, è un’intesa storica. Non vediamo l’ora di lavorare in stretta collaborazione con la Fifa per l’organizzazione delle nuove competizioni in modo che tutti i proventi siano suddivisi al meglio nell’ecosistema calcistico.”