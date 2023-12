Torino-Udinese oggi in tv: canale, orario e streaming Coppa Italia Primavera 2023/2024

Al “Valentino Mazzola” il Torino ospiterà mercoledì 6 dicembre alle 12.00 l’Udinese nel match che varrà il pass per i quarti di finale di Coppa Italia Primavera 2023/24. I granata si trovano a metà classifica per quanto riguarda il campionato, mentre i friulani, si trovano nel campionato di Primavera 2, al decimo posto lontani dalla vetta. Il match di Coppa sarà una vetrina importante per tanti giocatori di entrambe le squadre. Chi vince si regala la vincente di Atalanta-Inter. La diretta di Torino-Udinese sarà sui canali sociali del Torino e quindi su Toro Channel.