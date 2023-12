Empoli-Milan oggi in tv: canale, orario e streaming Coppa Italia Primavera 2023/2024

In quel della Toscana, l’Empoli Primavera sfiderà i paritari del Milan che si sfideranno n el match che vale per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera 2023/24. Le due squadre si trovano nello stesso girone di campionato, con i rossoneri che precedono gli azzurrini di 4 punti. Tutte le differenze negli ottavi di finale di Coppa saranno tutti azzerati con l’Empoli che cercherà di far valere anche il fattore campo. Si parte alle 13.00 di mercoledì 6 dicembre, con la partita che sarà visibile in diretta esclusiva su Sportitalia.