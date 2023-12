Lecce-Napoli oggi in tv: canale, orario e streaming Coppa Italia Primavera 2023/2024

Il Lecce ospiterà il Napoli in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera 2023/2024. I giallorossi vorranno mettere in chiaro la qualità e la voglia di regalarsi ai quarti di finale la vincente della super sfida fra Juventus e Lazio, in programma anche in questa giornata. Del match non è prevista diretta in tv del match, che si attende essere emozionante e ricco di spunti interessanti sia per Lecce che per Napoli. Si parte dalle 12.00 del 6 dicembre 2023.