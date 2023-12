Torino-Udinese, atteso Sonego a bordocampo prima del match contro i friulani

Nel match dell’Olimpico che precede il Natale a tifare Torino ci sarà un tifoso d’onore in più. Infatti, al Grande Torino per il match contro l’Udinese ci sarà anche Lorenzo Sonego che non smette mai di sottolineare la sua fede granata che mette in prima linea quando gli è possibile.

Il tennista italiano, fresco Campione della Davis, sarà allo stadio e nel pre partita sarà ospite a bordocampo del presidente Cairo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, per prendersi gli applausi per la vittoria della Coppa più importante, al livello di Nazionali, del tennis. Dopo Sonego seguirà la partita in tribuna per tifare Juric i suoi giocatori.