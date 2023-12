Il Genoa smentisce: “Illazione il ritorno del club a Preziosi”

Il Genoa smentisce la notizia, rilanciata da Telenord e diffusa da tante testate giornalistiche, tra cui l’Ansa, di un possibile ritorno momentaneo delle quote del club detenute dai proprietari di 777 Partners all’ex patron Enrico Preziosi in seguito a una decisione giudiziaria circa la possibile inadempienza contrattuale nella cessione del Grifone: “In relazione alle notizie di Telenord ed altre che avrebbero adombrato il rischio di un “ritorno a Preziosi” del Genoa CFC, per effetto di una recente decisione giudiziaria, la Società intende smentire categoricamente tale illazione. Genoa CFC rassicura dunque la città e la propria tifoseria: nessun cambio di governance o di strategia di crescita e performance, neanche in via astratta, si mostra all’orizzonte. Siamo ben saldi nel tenere le redini della Società e della squadra, consapevoli e orgogliosi dei nostri obiettivi ambiziosi”.