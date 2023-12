Torino-Empoli, Juric: “Dobbiamo continuare così. Durante la scorsa sosta è arrivata la svolta”

Il Torino mette una vittoria importante contro l’Empoli grazie ad un gol di Duvan Zapata si è regalato tre punti importantissimi per la classifica. A fine partita ha parlato il tecnico del Toro, Ivan Juric, che ai microfoni di Sky Sport ha espresso tutta la sua felicità.

Juric: “Siamo stati seri, abbiamo creato tanto nel primo tempo. Nel secondo tempo bisognava essere concentrati, abbiamo fatto bene anche lì. Siamo rimasti sul pezzo, per questo mi è piaciuta la squadra. Sanabria si trova a suo agio giocando con questo assetto, mi piace come vive la settimana e poi la partita. Deve continuare così. Peccato per il gol annullato, ma arriverà. Ci siamo messi apposto dopo un periodo negativo, dobbiamo essere ambiziosi per portare le partite a casa. Ho piacere di nuovo di allenare questo gruppo. C’è il giusto mix fra qualità e cattiveria, ultimamente siamo questi. Milinkovic è sempre presente, è determinante e sta crescendo anche lui. Io sono orgoglioso di tutto quello fatto qui a Torino, possiamo migliorare ancora. Ci sono bellissimi rapporti, per il futuro poi si vedrà. Sono stato prima troppo buono ed avevo perso la squadra per permettere alcuni atteggiamenti. Tanti colloqui poi nella sosta mi hanno rimesso sulla dritta via e ci siamo rialzati da lì“.