Pallanuoto: a Ostia il Setterosa batte ai rigori gli Stati Uniti in amichevole

L’Italia della pallanuoto femminile ha battuto per 17-16 ai tiri di rigore gli Stati Uniti e si è presa così una rivincita dopo la prima sconfitta, sempre in amichevole e sempre al centro federale di Ostia. Il Setterosa, dopo l’8-8 dei tempi regolamentari, l’hanno spuntata dai cinque metri, dove a decidere la serie è stata la trasformazione di Dafne Bettini e l’errore della statunitense Raney. Le vincitrici del bronzo ai Mondiali di Fukuoka, guidate da Carlo Silipo, erano state battute per 10-8 dalla selezione tre volte campionessa alle Olimpiadi e sette volte iridata, in quella che era la prima amichevole dell’allenamento congiunto che si è concluso proprio stasera. Come ricorda la Federnuoto, l’Italia resterà in collegiale ad Ostia fino al 22 dicembre poi, dopo qualche giorno di pausa, il 3 gennaio partirà per Eindhoven, in Olanda, sede degli Europei.

Italia-Usa 17-16 dtr

Italia: Condorelli, Tabani, Galardi 2, Avegno, Gant, Bettini 1, Picozzi, Bianconi 4 (3 rig.), Palmieri, Leone, Cergol 1, Viacava, Banchelli, Cordovani, Meggiato. All. Silipo

Usa: Johnson, Ausmus, Prentice, Fattal, Flynn 2 (1 rig.), Steffens 1, Raney 2, Neushul 3, Roemer, Gilchrist, Weber, Mammolito, Longan, Sekulic. All. Krikorian

Arbitri: Ferrari e Nicolosi

Note: parziali 3-1, 1-3, 2-1, 2-2. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Italia 1/3 + 3 rigori e Usa 2/6 + un rigore. Tempi regolari terminati 8-8. Ai rigori: Bianconi (I) gol, Flynn (U) gol; Tabani gol, Fattal gol; Palmieri gol, Steffens gol; Bettini gol, Raney gol; Avegno gol, Roemer gol; Bianconi gol, Flynn gol; Tabani gol, Fattal gol; Palmieri gol, Steffens gol; Bettini gol, Raney fallito.