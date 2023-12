Torino-Atalanta, i convocati di Juric: non c’è Radonjic

Mancano poche per il match fra Torino ed Atalanta, con Ivan Juric che ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Dea di Gasperini. Come confermato dalle ultime indiscrezioni nella lista non c’è Nemanja Radonjic che avrebbe avuto una brutte lite con il tecnico dei granata nei giorni che hanno preceduto il match contro l’Atalanta.

I convocati di Juric ufficializza da un comunicato apparso sul sito del Torino. Questo l’elenco.

PORTIERI: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa;

DIFENSORI: Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Sazonov, Zima;

CENTROCAMPISTI: Bellanova, Ginetis, Ilic, Lazaro, Linetty, Ricci, Soppy, Tameze, Vojvoda;