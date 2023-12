MotoGP, Lorenzo: “Marquez in Ducati è il massimo. Può puntare al campionato”

Nel 2024 Marc Marquez sulla Ducati “a livello sportivo è il massimo. Per lui e per lo spettacolo”. A dirlo è Jorge Lorenzo – vincitore di 5 titoli mondiali, tre dei quali nella classe regina – che ai microfoni di AS offre già un suo pronostico per la prossima stagione di MotoGP. Secondo lo spagnolo, l’anno prossimo il connazionale “non avrà vita facile”, ma Lorenzo è sicuro: “Se dovessi scommettere – dice intervistato da As – scommetterei su di lui”. Non come vincitore di qualche gara, ma “per puntare al campionato. Ma penso che incontrare piloti che conoscono la Ducati e che sono più giovani di lui gli complicherà un po’ le cose”. E aggiunge: “Tutto quello che devi fare è guardare cosa ha fatto Álex (Márquez, suo fratello ndr). Anche se si è evoluto molto in MotoGP e si è avvicinato al livello di suo fratello, non ha la stessa magia e talento. Se Álex è riuscito a fare quello che ha fatto quest’anno… Perché Marc non dovrebbe riuscire a vincere molte gare?”.