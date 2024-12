Theo Hernandez è da anni uno dei pilastri del Milan, un giocatore cardine per il gioco di Stefano Pioli prima e di Paulo Fonseca ora.

Considerato dalla moltitudine tra i terzini sinistri più forti al mondo, per molti anche il numero uno, il laterale francese si è costruito partita dopo partita con addosso la maglia del Milan una posizione forte nell’élite del calcio internazionale. Negli anni si è anche preso la maglia della Nazionale francese, arrivata dopo un lungo periodo di ottimo rendimento e che è stata una soddisfazione enorme. Nazionale francese che lo ha visto scendere in campo anche insieme a suo fratello Lucas, per un evento che ha avuto il profumo di nuova pagina di storia.

Arrivato al Milan nell’estate del 2019 dal Real Madrid, convinto da Paolo Maldini che ha gestito in prima persona la trattativa con i Blancos e soprattutto con il calciatore. Lo storico capitano rossonero ed ex dirigente è stato fondamentale nell’indirizzare la scelta di Theo Hernandez, che negli anni ha avuto l’ex numero 3 come mentore del suo percorso al Milan. L’addio di Maldini dalla dirigenza rossonera ha destabilizzato e non poco l’umore del terzino francese, che negli ultimi mesi ha vissuto spesso situazioni difficili extra campo e che in questi giorni stanno degenerando anche e soprattutto a causa di un rapporto praticamente mai nato con Fonseca.

Rinnovo o addio: Theo Hernandez e il Milan possono arrivare alla rottura

Negli anni la posizione di Theo Hernandez come leader e titolare indiscusso del Milan non è mai stata messa in discussione. Troppo elevato il suo rendimento in campo per privarsi di un calciatore così importante, che andrebbe a fare le fortune di qualsiasi altro club rivale. In queste ore, però, la situazione sembra essere in cambiamento e potrebbe portare a scenari inaspettati.

Vanno avanti da settimane le trattative per il prolungamento del suo contratto, attualmente in scadenza nel 2026. Una trattativa che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, stenta a decollare anche e soprattutto per le richieste del terzino. Theo infatti starebbe chiedendo alla dirigenza rossonera un ingaggio da circa otto milioni a stagione, quasi il doppio di quelli che guadagna attualmente. Una cifra che il Milan non sembra essere intenzionata a concedergli.

Qualora non dovesse arrivare la fumata bianca per il rinnovo di contratto, Theo Hernandez in estate potrebbe anche salutare Milanello e partire verso altri lidi. Il Milan fino alla scorsa estate chiedeva circa cento milioni di euro per lasciarlo partire, una cifra che potrebbe diminuire sensibilmente qualora si dovesse arrivare allo scontro e alla rottura totale.