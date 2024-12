Lo sport in tv di sabato 14 dicembre, con il programma e gli orari di tutti gli eventi. Inizia il fine settimana e come al solito il piatto è più che ricco, a partire dal calcio con le sue tradizionali tre partite di Serie A in programma, ma anche un nuovo turno di Serie B, di Serie C e dei campionati esteri che continuano a farci compagnia. Come ormai da qualche settimana a questa parte, sono anche partiti tutti gli sport invernali, quindi non c’è un attimo di respiro: biathlon, salto con gli sci, sci di fondo, freestyle e ovviamente anche sci alpino, con il ritorno in pista di Sofia Goggia a Beaver Creek a mesi di distanza dal brutto infortunio. Senza dimenticare basket, volley, golf e tantissimo altro ancora.