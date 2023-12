Testamento Pelè: test negativo, Maria Azevedo non riconosciuta tra eredi legittimi

Durante un’intervista a G1, l’avvocato Luiz Kignel della vedova e dei figli dell’ex calciatore Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé, ha riferito che il test del Dna disposto per stabilire la possibile paternità con la leggenda brasiliana di Maria do Socorro Azevedo è risultato negativo. Il legale ha dichiarato: “Maria do Socorro può richiedere una contro-prova perché il test venga effettuato in un laboratorio designato dal giudice, aspetteremo la sua decisione“. Pelè prima di passare a miglior vita, si assicurò e volle che il suo patrimonio fosse diviso tra i figli dei suoi primi tre matrimoni (70%) e Marcia Aoki (30%), figlia dell’ultima moglie, riconosciuta come parente socio-affettiva e, di conseguenza, una degli eredi legittimi del O’Rey.