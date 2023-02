Terremoto Turchia: Atsu ancora disperso, l’agente chiede aiuto al club

Ancora non si hanno notizie certe su Chrisian Atsu, 31enne calciatore ghanese, oggi in forza all’Hatyaspor, che risulta ancora tra i dispersi dopo il sisma in Turchia. “Sono passati nove giorni dal terremoto e non abbiamo ancora localizzato Christian”, ha spiegato il suo agente, in Turchia con la famiglia del calciatore. “Abbiamo urgentemente bisogno di maggiori risorse, compreso un interprete che ci aiuti qui sul posto. Chiedo al club di occuparsi insieme a noi delle ricerche, la loro conoscenza del territorio potrebbe essere estremamente utile. Imploriamo il presidente del club e il sindaco di Hatay di mettere i soccorsi come priorità”.