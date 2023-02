Serie A 2022/2023, giudice sportivo dopo la ventiduesima giornata: multa di 12mila euro alla Lazio

Archiviata la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, il giudice sportivo ha emesso il proprio verdetto inerente i provvedimenti disciplinari in vista del prossimo turno. Tre società hanno ricevuto un’ammenda, su tutte la Lazio che dovrà pagare una multa di 12.000 euro. Per quanto riguarda i calciatori squalificati, in tutto sono nove: Esposito, Parisi, Arnautovic, De Roon, Scalvini, Gonzalez, Bremer, Vasquez e Zaccagni. Ecco, nel dettaglio, tutti i provvedimenti.

–Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione dell'Arbitro e di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti di altra tifoseria.

–Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, numerosi petardi e fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) ed e) CGS.

–Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA (ESPULSI)

ESPOSITO Salvatore (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PARISI Fabiano (Empoli): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA (NON ESPULSI)

ARNAUTOVIC Marko (Bologna): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GONZALEZ CANELLAS Joan (Lecce): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

SCALVINI Giorgio (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZACCAGNI Mattia (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).