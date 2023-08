Telecronisti Lecce-Como, trentaduesimi Coppa Italia 2023/2024

Al Via Del Mare inizierà ufficialmente la stagione del Lecce della nuova era di Roberto D’Aversa, che se la vedrà con il Como di Cutrone per il match valevole per il trentaduesimo della Coppa Italia 2023/2024. I giallorossi vorranno iniziare bene con una vittoria il nuovo corso con l’ex tecnico del Parma in sella, mentre i lombardi sognano il colpaccio contro una squadra di categoria superiore sulla carta. La partita, così come tutta la Coppa Italia, sarò esclusiva delle reti Mediaset. La partita in questione sarà proiettata in diretta sul CANALE 20 di Mediaset. Ad aspettare la vincente di Lecce-Como, il Parma che ha superato il Bari in trasferta. Telecronaca della gara affidata a Roberto Ciarapica.