Sinner-De Minaur oggi tv in chiaro?: orario, canale e diretta streaming finale Masters 1000 Toronto 2023

Jannik Sinner affronterà Alex De Minaur nella finale del Masters 1000 di Toronto, primo dei due appuntamenti nordamericani pre-UsOpen. Dopo non esserci riuscito due volte in quel di Miami, il numero uno d’Italia prova a conquistare finalmente il suo primo torneo 1000 della carriera in un finale che lo vede partire con tutti i favori del pronostico contro l’australiano. Oltre ad una miglior classifica, l’azzurro è anche in vantaggio nettamente negli scontri diretti, non avendo mai perso contro il suo avversario odierno.

Sinner e De Minaur scenderanno in campo oggi, domenica 12 agosto, alle ore 22:00. A detenere i diritti televisivi del torneo è Sky Sport, pertanto sarà possibile vedere il match sui canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (205). Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Non è prevista alcuna diretta del match in chiaro. Si potrà seguire in differita su SuperTennis lunedì 14 agosto alle ore 09:30. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match con una diretta testuale, fornendo inoltre news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.