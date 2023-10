Tegola per Neymar: rottura del legamento crociato sinistro per il brasiliano

Le lacrime con le quali Neymar aveva lasciato il campo nella partita poi persa dal Brasile con l’Uruguay avevano fatto pensare al peggio ed avevano descritto ed anticipato una situazione abbastanza delicata per l’esterno brasiliano. Dopo alcune ore è arrivato il verdetto degli esami a cui si è sottoposto l’ex PSG.

Verdetto che ha refertato la rottura del legamento crociato sinistro per il brasiliano. Il giocatore non potrà aiutare l’Al Hilal, club in cui si era appena trasferito nella scorsa sessione di mercato. Per Neymar si parla di stagione finita qui.