Eurocup 2023/2024: Trento cede a Gran Canaria per 73-87

Terminata la sfida di Eurocup 2023/2024 tra Trento e Gran Canaria. La squadra di coach Paolo Galbiati cede sul finale per 73-87. Andamento opposto nei match precedenti per le due squadre: la compagine italiana veniva da due sconfitte in campo europeo, gli spagnoli invece da due vittorie.

Primo quarto da percentuali monstre per il team di Gran Canaria. 6/7 da tre, con tre triple consecutive di Brussino, e 4/4 da due. Anche Landesberg in doppia cifra nel primo parziale, che si chiude sul punteggio di 20-31 per gli spagnoli.

Secondo quarto che vede il rientro degli uomini di Galbiati. Al 15′ gli uomini di Trento si avvicinano fino al punteggio di 35-36 al timeout. Nei successivi minuti tornano in vita gli spagnoli ma il capitano dell’Aquila Forray chiude con una tripla il secondo parziale, 41-44.

Terzo quarto dai due volti in questa partita. Al 25′ si raggiunge la massima distanza tra le due squadre, 10 punti a favore di Gran Canaria. Nella seconda parte della frazione scende la qualità delle azioni degli spagnoli e sale in cattedra Trento. Sul finale Udom, da un’apertura di Hubb, porta per la prima volta la squadra italiana avanti nel match, con una tripla che vale il 64-62.

Quarto quarto che vede elevarsi la partita di Lammers. Primi due minuti che vedono il rallentamento del gioco e la stanchezza delle squadre. Nei successivi minuti carburano gli attuali campioni dell’Eurocup: al 35′ gli spagnoli controllano a +7. Al 37′ Trento perde un’ottima occasione per avvicinarsi sul 71-76. Da lì i canestri di Lammers sigillano la vittoria di Gran Canaria che batte la compagine italiana per 73-87.