Champions League 2023/2024 basket: Tortona passa al fotofinish contro Murcia per 78-74

Un match equilibrato, duro, intenso e portatore di tantissime emozioni quello della Champions League di Basket fra Tortona e Murcia. Passa al fotofinish la squadra di casa che ha saputo in tre dei quattro quarti resistere ed ha avuto il grandissimo merito di rimanere attaccato al punteggio per poi sfoderare l’affondo e quindi il sorpasso finale nel momento in cui c’era bisogno.

I primi due quarti vedono Murcia condurre le danze e rimanere difatti sempre avanti con un grande Radovic ed un ottimo Ennis. Tortona rimane nel match con un ottimo Weems e con Baldasso che firma una tripla pesante allo scadere del primo tempo. Il terzo quarto è quello dell’equilibrio, del punto a punto, momento in cui Tortona dimostra di essere sempre sul pezzo e di saper reagire e di non andare mai sotto sforzo. Nel quarto quarto si scatena ancora di più Weems e Obasohan che con canestri belli ed importanti determinano il sorpasso che poi sarà definitivo. Finisce 78-74 per il club italiano.