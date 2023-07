Tabellino Fiorentina-Parma 1-1: gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il tabellino di Fiorentina-Parma, con i gol e i marcatori della partita. Al Viola Park le due squadre chiudono sul pareggio, con Estevez a rete per il Parma e Cabral che segna il gol dell’1-1. La gara, seppur statica, ha dato la possibilità ad entrambe le panchine di mettere in campo i propri giovani talenti. Ecco il tabellino così come fornito dal club gigliato.

Goal: Estevez 10′, Cabral al 44′

Fiorentina 1. Terracciano, 2. Dodo, 3. Biraghi, 4. Martinez Quarta, 5. Ranieri, 6. Amatucci, 7 Brekalo, 8 Duncan, 9, Cabral, 10 Bonaventura, 11 Ikonè. All. Italiano 12. Cerofolini, 14 Biagetti, 15 Igor, 16 Castrovilli, 17 Comuzzo, 18 Harder, 19 Kayode, 20 Jovic, 21 Kokorin, 22 Martinelli, 23 Mandragora, 24 Munteanu, 25 Parisi, 26 Kouame, 27 Sabiri, 28 Terzic, 29 Pierozzi.

Parma: 1 Leandro Chichizola 4 Botond Balogh 7 Adrian Benedyczak 8 Nahuel Estevez (C) 9 Gabriel Charpentier 11 Tias Begic 13 Ange-Yoan Bonny 26 Woyo Coulibaly V.Cap. 27 Azeveido Jr Hemani 39 Alessandro Circati 47 Vasileios Zagaratis.

All. Pecchia

22 Edoardo Corvi 29 Filippo Rinaldi 3 Yordan Osorio 14 Cristian Ansaldi 17 Antonio Colak 20 Antoine Halnaut 21 Anthony Partipilo 24 Stanko Juric 25 Elias Cobbaut 61 Haj Mohamed Anas 62 Lenny Manisa 84 Dario Sits 98 Dennis Man

Arbitro : Monaldi (Macerata)

assistenti: Pagliardini, Scatragli

IV Uomo: Sacchi