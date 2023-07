Manchester United, scelto il nuovo capitano: è Bruno Fernandes

Il nuovo capitano del Manchester United sarà Bruno Fernandes. Ad ufficializzarlo è stato proprio il club, dopo che qualche giorno fa Harry Maguire aveva scritto un post sui social in cui annunciava la decisione del tecnico Ten Hag di togliergli la fascia. “Il centrocampista portoghese ha già indossato la fascia dello United in numerose occasioni: Erik ten Hag ha confermato che ora guiderà la squadra a titolo definitivo. Fernandes ha segnato 64 gol e ha realizzato 54 assist in 185 presenze con la maglia del nostro club, da quando è arrivato nel 2020” si legge nella nota dei Red Devils.