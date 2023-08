Tabellino Bologna-AZ Alkmaar 0-1, gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il tabellino di Bologna-Az Alkmaar, terminata per una rete a zero per gli olandesi. Il Bologna chiude la tournee in Olanda con una sconfitta e con due infortuni importanti, ossia Arnautovic e Lucumi. Una prestazione scialba da parte degli uomini di Thiago Motta che chiede rinforzi alla società. Questo il tabellino:

AZ ALKMAAR: Ryan (75’ Verhulst); Sugawara (46’ Kasius), Hatzidiakos (46’ Penetra), Clasie (46’ Mijnans), Møller; Mihailovic (46’ Dantas), De Wit (46’ Goudmijn), Bazoer (46’ Poku); Lahdo (60’ Odgaard), Pavlidis (46’ Karlsson), Van Brederode (46’ Van Bommel). Allenatore: Jansen.

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri (63’ Lykogiannis), Beukema (52’ Bonifazi), Lucumi, Corazza; Ferguson, Schouten, Dominguez; Pyyhtia, Zirkzee (78’ Moro), Raimondo. Allenatore: Motta.

Rete: al 2′ st Poku