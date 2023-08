Reggina, gli ultras al Granillo: confronto pubblico organizzato per mercoledì 9 agosto

Gli ultras della Reggina hanno organizzato un confronto pubblico sulla situazione della società amaranto dopo il ricorso respinto dal Tar contro l’esclusione dalla prossima Serie B. La tifoseria organizzata ha pubblicizzato l’evento (in programma mercoledì 9 agosto alle 21 al Granillo) sui social e con manifesti affissi in numerose piazze cittadine. Non è esclusa una partecipazione della squadra, dello staff societario e dei ragazzi del settore giovanile. “Quale sarà – si legge in una nota degli ultras – il prossimo passo? Prenderci i Bronzi? Stringiamoci tutti insieme a difesa del nostro simbolo”. La società, di proprietà dell’imprenditore Felice Saladini, dopo un lungo periodo di silenzio, in un comunicato stampa, “accoglie con spirito di contentezza e gratitudine, la manifestazione indetta dalla tifoseria organizzata, un evento animato dai sentimenti più nobili, che mira a salvaguardare il presente e il futuro dei colori amaranto”.