Svezia, Ibrahimovic sarà premiato il 8 giugno: “Vogliamo ringraziare il nostro più grande calciatore di tutti i tempi”

Zlatan Ibrahimovic il prossimo 8 giugno alla Friends Arena di Stoccolma, in occasione dell’amichevole tra Svezia e Serbia, sarà premiato dalla Federcalcio svedese. “Non vediamo l’ora di ringraziare il nostro più grande calciatore di tutti i tempi – afferma segretario generale della Federcalcio svedese Andrea Möllerberg -. Sarà un tributo gialloblù a un giocatore che ha avuto un grande significato sportivo per la nazionale maschile, ma che ha anche contribuito a un grande impatto positivo per generazioni di giovani ragazzi e ragazze svedesi con diversi background nel calcio svedese”.