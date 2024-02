Sci alpino, Coppa del Mondo Kvitfjell 2024: Paris 3° nella seconda prova cronometrata di discesa, Bosca 4°

Buoni segnali dagli azzurri nella seconda prova cronometrata in vista della discesa maschile di Coppa del mondo a Kvitfjell, in Norvegia. In una giornata tormentata da una bufera di neve che ha costretto gli organizzatori a ridurre la lunghezza del tracciato, il miglior tempo è stato siglato dal francese Ken Caillot (pettorale numero 65) in 49″63 davanti al connazionale Adrien Fresquet (pettorale numero 60) di 14 centesimi. Poi i primi due nostra portacolori: terza posizione per Dominik Paris a 19 centesimi, quarto Guglielmo Bosca per 24 centesimi davanti al canadese Cameron Alexander e all’austriaco Ralph Weber, settimo Mattia Casse a 44 centesimi. Segue Christof Innerhofer ventesimo a 64 centesimi. Più nelle retrovie Pietro Zazzi, Florian Schieder, Nicolò Molteni, Gregorio Bernardi e Marco Abbruzzese.