Manchester City: giovedì 22 febbraio a Palermo in mostra i trofei del Treble

Il Treble del Manchester City sbarca a Palermo per una mostra. I cinque trofei vinti dai cizitens nell’ultima stagione fanno tappa nel capoluogo siciliano, la cui squadra è parte della galassia del City Group, e giovedì 22 febbraio dalle ore 16 alle 22 allo stadio Barbera tifosi e curiosi potranno vedere da vicino i trofei quali la Premier League, la FA Cup, la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per Club e scattare una foto ricordo.

Come riporta il Palermo in una nota, “per garantire una corretta gestione dei flussi, i posti disponibili sono limitati. Sarà possibile prenotare gratuitamente il proprio posto nelle giornate del 20 febbraio (prelazione per abbonati Palermo FC 23/24) e 21 febbraio (aperto a tutti), fino a esaurimento disponibilità, solo online su un’apposita sezione del sito ufficiale dei rosanero”.