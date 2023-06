Superlega, Barcellona: “Ricevuta lettera dalla Juventus. Noi attendiamo risoluzione del procedimento giudiziario”

Il Barcellona in un comunicato ha confermato la volontà della Juventus di rinunciare definitivamente al progetto Superlega. Il club catalano informa di aver ricevuto ieri una lettera firmata dal presidente del club bianconero, Gianluca Ferrero e sottolinea che “in conformità con gli obblighi attuali e contrattuali, manterrà la massima riservatezza sui futuri colloqui con la Juventus in merito al loro possibile ritiro dalla Superlega”. Allo stesso tempo ribadisce che “il progetto è attualmente al centro di un procedimento giudiziario in attesa della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in Lussemburgo. La risoluzione sarà essenziale per garantire la necessità di certezza del diritto nel quadro giuridico del calcio professionistico in Europa. Questa risoluzione, che dovrebbe essere emessa nei prossimi mesi, determinerà la posizione finale del Barça in merito alla Superlega”.