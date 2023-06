L’Eintracht saluta Ndicka: “Lo avremmo voluto blindare”

Evan Ndicka lascia a parametro zero l’Eintracht Francoforte. Come ufficializzato dal club tedesco, il 23enne difensore centrale non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, e dopo cinque anni saluterà la Germania. Il direttore sportivo Markus Krösche ha salutato Ndicka: “Ci sarebbe piaciuto vedere Evan all’Eintracht Francoforte in futuro, quindi è un peccato che ci lasci. Allo stesso tempo, lo vorremmo ringraziare per i cinque anni insieme. Ha contribuito al successo sportivo e allo sviluppo positivo dell’Eintracht Francoforte. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro”. Il difensore avrebbe raggiunto un accordo di massima con la Roma, che intanto sta per ufficializzare anche l’arrivo di Houssem Aouar.