Inter, Antonello: “Superlega iniziativa sbagliata, ma sono nate nuove idee. Derby in Champions? Un orgoglio”

L’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello è ritornato a parlare del progetto, poi fallito, della Superlega, partorita da Florentino Perez e da Andrea Agnelli e che poi trovò il placet di molti club internazionali, tra cui i nerazzurri. Dopo tempo l’ad Antonello ha parlato di quel progetto, dichiarando che nel tempo sono nate altre idee innovative.

Queste le parole di Antonello durante l’evento “Soldi vs Idee” all’Università Bocconi di Milano: “Superlega? Proprio per recuperare, seppur nel modo sbagliato, i club hanno aderito all’iniziativa, abbiamo riconosciuto che era un’iniziativa sbagliata, anche se doveva essere un percorso all’interno delle istituzioni, era questo il messaggio che doveva passare. Il nuovo format della Champions League è un’evoluzione, si parla come mantenere il sistema competitivo tenendo anche l’effetto polarizzazione. Poi l’audience specifica quali sono le partite più seguite: da quell’esperienza negativa, anzi da un momento di rottura escono idee innovative che guardano al futuro del calcio in maniera diversa“.

Poi un commento anche sul prossimo derby di Champions: “Fare una semifinale a Milano di Champions non deve essere solo un orgoglio per la città, ma per il calcio italiano. Stiamo vivendo giornate meravigliose, siamo bombardati da attestati di stima, faremo fatica ad esaudire le richieste di tutti per esserci in due partite storiche. Il tanto disperato calcio italiano ha portato cinque squadre nelle competizioni europee, il tanto esaltato calcio inglese ne ha solo due. Dovremo cercare di guardare il lato positivo, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto, lo possiamo fare solo cercando di lavorare sui diritti TV internazionali”